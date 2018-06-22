На Саперной в Ленинском районе Саратова отключили воду
В связи с аварийно-вскрышными работами на водоводе d-300 мм по адресу: Ленинский район, ул. Саперная, дом 10 с 10:00 до 20:00 22 июня прикрыта задвижка d-300 мм.
Также понижения давление ХВС будет по адресам: пр. 50 лет Октября от ул. Вишневая до ул. Саперная; ул. Вишневая; ул. Тверская; ул. Лунная; ул. Деловая; ул. Саперная; ул. Курдюмская; Вишневый проезд; ул. Школьная; ул. Офицерская; ул. Суворовская; Офицерский проезд; ул. Западная.
В зону понижения давления входят 31 ж/д частного сектора и 181 ж/д разной этажности. Ремонтные работы проводит бригада ООО «Концессии водоснабжения – Саратов».