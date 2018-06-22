В Петровске обновят главную стелу
Работы будут проведены ко Дню города.
По сообщению районной администрации, в сентябре в Петровске планируется большое празднество. Город будет отмечать 320-летие, а район – 90 лет своего существования.
По этому случаю на въезде в город ведутся ремонтные работы на стеле "Петровск 1698". На ней планируется полностью обновить краску, заменить освещение и заасфальтировать площадку вокруг.
В администрации напомнили, что последний раз стелу ремонтировали два года назад.