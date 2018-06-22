На Соколовой горе зажгли свечи в память о войне
Сегодня в 3.30 в парке Победы состоялось торжественное мероприятие «Вахта Памяти», посвященное Дню памяти и скорби и 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, в Парк Победы прибыли ретро-автомобили и колонна мотоциклов мотоклубов Саратовской области. На мероприятии присутствовали сотрудники Пограничного управления, регионального управления МЧС, Национальной гвардии, кадеты, юнармейцы, члены военно-патриотических и ветеранских объединений, жители города.
Участники акции увидели фрагмент вальса выпускников 1941 года, запись добровольцев на фронт и сцену прощания с солдатами. Силами членов клуба исторической реконструкции «Саратовский рубеж» была продемонстрирована реконструкция боя.
В завершении митинга у стелы мемориала «Вечный огонь» лампадами со свечами была выложена надпись «МЫ ПОМНИМ 41-45». Сегодня такие свечи зажигаются по всей России.