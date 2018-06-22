Сегодня в Саратове будут укладывать асфальт на трех улицах
На территории города продолжается реализация проекта «Безопасные и качественные дороги».
По информации городского комитета дорожного хозяйства, сегодня, 22 июня, запланирована асфальтировка трех участков дорог. Работы будут вестись на ул. Аллейная (дорога от ул. Городской до кольца авт. маршрута № 13), ул. Артиллерийская, и ул. им. Разина С.Т. (от ул. Б. Казачьей до ул. Б. Горная).
Комитет обращает внимание на возможности изменения графика в связи с неблагоприятной погодой.