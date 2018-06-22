22 июня 2018 16:54 ПЯТНИЦА
Новости
15:48 | 22 июня
Спасатели напоминают саратовцам об особой пожарной опасности в сухую погоду
15:05 | 22 июня
В Саратове из трех тысяч свечей выложен портрет Неизвестного солдата
14:19 | 22 июня
На Саперной в Ленинском районе Саратова отключили воду
13:32 | 22 июня
В Петровске обновят главную стелу
12:25 | 22 июня
На Соколовой горе зажгли свечи в память о войне
11:12 | 22 июня
Сегодня в Саратове будут укладывать асфальт на трех улицах
09:56 | 22 июня
За взрыв в дачном доме будут судить сотрудников газовой службы
09:00 | 22 июня
20 июня в области стартовала приемная кампания
20:03 | 21 июня
Шинный комплекс КАМА TYRES подвёл итоги участия в международной выставке The Tire Cologne 2018
19:54 | 21 июня
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Сегодня в Саратове будут укладывать асфальт на трех улицах

Новости


На территории города продолжается реализация проекта «Безопасные и качественные дороги».

По информации городского комитета дорожного хозяйства, сегодня, 22 июня, запланирована асфальтировка трех участков дорог. Работы будут вестись на ул. Аллейная (дорога от ул. Городской до кольца авт. маршрута № 13), ул. Артиллерийская, и ул. им. Разина С.Т. (от ул. Б. Казачьей до ул. Б. Горная).

Комитет обращает внимание на возможности изменения графика в связи с неблагоприятной погодой.