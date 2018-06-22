За взрыв в дачном доме будут судить сотрудников газовой службы
34-летнего мастера и 44-летнего бывшего слесаря одной из газовых компаний обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также уничтожении чужого имущества в крупном размере, совершенном путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности.
ЧП произошло в мае 2017 года. По инфорамации СУ СКР по Саратовской области, данные работники в составе бригады газовой службы проводили врезку в газопровод и первичный пуск газа в одном из дачных массивов на территории Саратовского района. По окончании работ обвиняемые сказали владельцам дачи самостоятельно продолжить спуск газа с целью ускорения завершения работ, после чего убыли с территории домовладения.
- В результате чрезмерного накопления газа в помещении дачного дома произошел хлопок и последующее полное разрушение жилого помещения. Находившиеся в это время внутри трое членов семьи получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи. Согласно результатам судебно-медицинских экспертиз здоровью пострадавших причинен вред средней тяжести, - рассказали в следственном управлении.
Сообщается, что обвиняемые так и не признали своей вины. Однако следственными органами собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая их причастность к содеянному. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.