Шинный комплекс КАМА TYRES подвёл итоги участия в международной выставке The Tire Cologne 2018

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Мероприятие стало важнейшим событием не только для представителей бизнеса из разных стран, но и для шинного комплекса KAMA TYRES. Именно здесь гостям, коллегам и будущим партнёрам шинный бизнес ПАО «Татнефть» презентовал корпоративный бренд KAMA TYRES.Помимо этого посетителям представили ведущую продукцию комплекса предприятий. Немалый интерес у гостей вызвали новые модели. Так, шина повышенной проходимости с регулируемым давлением КАМА PRO NU 404 из одноименной линейки, которая представляет продукцию нового поколения с улучшенной рецептурой резиновых смесей, не осталась без внимания участников выставки.Не меньший интерес вызвали ЦМК шины: цельнометаллокордная магистральная NF101 на переднюю ось и ЦМК шина с маркировкой 3PMSF («Альпийская горка»). Первая привлекла своей износостойкостью и повышенной грузоподъемностью, вторая заинтересовала возможностью круглогодичной эксплуатации.Как рассказал заместитель директора ТД «Кама» по маркетингу Андрей Бутон по итогам международного мероприятия, КAMA TYRES планирует сделать хорошей традицией регулярное участие в немецкой выставке шинной промышленности The Tire Cologne.– шинный комплекс, который объединяет 11 предприятий шинного бизнеса ПАО «Татнефть» и обеспечивает полную производственную цепочку: от изготовления сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями - почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Продукция компании востребована во всех регионах России, на ее долю приходится 19% общего потребления шин в стране. География экспортных поставок включает 48 стран мира.