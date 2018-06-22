22 июня 2018 08:20 ПЯТНИЦА
Новости
20:03 | 21 июня
Шинный комплекс КАМА TYRES подвёл итоги участия в международной выставке The Tire Cologne 2018
19:54 | 21 июня
«Балтика 0» стала лауреатом премии «Superior Taste Award»
19:50 | 21 июня
Крупнейший агрегатор «ПроДокторов» отмечает рекорд количества отзывов пациентов
16:51 | 21 июня
Саратовцев приглашают в Липки на очередной литературный вечер
15:56 | 21 июня
Подростки из Рыбушки прошли квест по Правилам дорожного движения
15:20 | 21 июня
OFD RU упрощает для малого бизнеса переход на новый порядок использования ККТ
15:03 | 21 июня
Саратовские выпускники сдали ЕГЭ по физике и литературе
13:50 | 21 июня
Илья Захаров стал серебряным призером чемпионата России
13:43 | 21 июня
Гендиректор ИНК выступила в Московской школе управления «Сколково»
12:43 | 21 июня
Житель Ровного отсидит 9,5 лет за убийство супруги
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

«Балтика 0» стала лауреатом премии «Superior Taste Award»

Новости
Безалкогольное пиво «Балтика 0» получило престижную международную премию «Superior Taste Award».

«Балтика 0» стала лауреатом премии «Superior Taste Award»

Жюри, в состав которого вошли 175 шеф-поваров и сомелье из наиболее известных Европейских кулинарных ассоциаций и Международной Ассоциации Сомелье (ASI), наградило бренд званием «Хороший вкус» и золотой звездой.
Премия «Superior Taste Award» вручается продуктам, если их вкусовые качества превзошли или оправдали ожидания жюри. Особо подчеркивается: при дегустации членам жюри не сообщается название бренда продукта, страна его происхождения и производитель, таким образом позволяя сосредоточиться на получении удовольствия от вкуса.
Как отметила бренд-менеджер «Балтики 0» Виктория Павликова, высокая награда престижной премии – свидетельство действительно отличного качества безалкогольного пива компании. «Балтика 0» изготавливается по инновационной технологии методом диализа, благодаря чему из готового напитка удаляется алкоголь, но сохраняются аромат и насыщенный вкус пива.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код