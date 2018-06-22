«Балтика 0» стала лауреатом премии «Superior Taste Award»
Безалкогольное пиво «Балтика 0» получило престижную международную премию «Superior Taste Award».
Жюри, в состав которого вошли 175 шеф-поваров и сомелье из наиболее известных Европейских кулинарных ассоциаций и Международной Ассоциации Сомелье (ASI), наградило бренд званием «Хороший вкус» и золотой звездой.
Премия «Superior Taste Award» вручается продуктам, если их вкусовые качества превзошли или оправдали ожидания жюри. Особо подчеркивается: при дегустации членам жюри не сообщается название бренда продукта, страна его происхождения и производитель, таким образом позволяя сосредоточиться на получении удовольствия от вкуса.
Как отметила бренд-менеджер «Балтики 0» Виктория Павликова, высокая награда престижной премии – свидетельство действительно отличного качества безалкогольного пива компании. «Балтика 0» изготавливается по инновационной технологии методом диализа, благодаря чему из готового напитка удаляется алкоголь, но сохраняются аромат и насыщенный вкус пива.
Жюри, в состав которого вошли 175 шеф-поваров и сомелье из наиболее известных Европейских кулинарных ассоциаций и Международной Ассоциации Сомелье (ASI), наградило бренд званием «Хороший вкус» и золотой звездой.
Премия «Superior Taste Award» вручается продуктам, если их вкусовые качества превзошли или оправдали ожидания жюри. Особо подчеркивается: при дегустации членам жюри не сообщается название бренда продукта, страна его происхождения и производитель, таким образом позволяя сосредоточиться на получении удовольствия от вкуса.
Как отметила бренд-менеджер «Балтики 0» Виктория Павликова, высокая награда престижной премии – свидетельство действительно отличного качества безалкогольного пива компании. «Балтика 0» изготавливается по инновационной технологии методом диализа, благодаря чему из готового напитка удаляется алкоголь, но сохраняются аромат и насыщенный вкус пива.