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20 июня в области стартовала приемная кампания

Новости


Прием документов начался в СГУ имени Н.Г.Чернышевского, СГТУ им. Ю.А. Гагарина, Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, Саратовском социально-экономическом институте РЭУ им. Г.В. Плеханова.

По данным министерства образования и науки РФ, в этом году вузы Саратовской области готовы принять более 20 тысяч абитуриентов, из них более 8 тысяч - на бюджетную форму обучения.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки информирует, что для большинства абитуриентов, которые поступают только по результатам ЕГЭ, прием документов завершается 26 июля. Вузы, которые проводят дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, завершают прием документов не ранее 7 июля.

Абитуриент вправе подать заявление о приеме одновременно не более чем в 5 вузов и участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в каждом.