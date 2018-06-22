Крупнейший агрегатор «ПроДокторов» отмечает рекорд количества отзывов пациентов

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В развитии ресурса достигнутый рекорд можно считать важной вехой, поскольку каждый месяц услугами сайта пользуется примерно 5 200 000 пациентов и медработников.Свою деятельность уникальный проект ProDoctorov.ru начал в апреле 2011 года. Возможность не только узнавать впечатления пациентов о работе, профессионализме врачей и качестве медицинских услуг, оказываемых в конкретной клинике, но и самим делиться мнениями о лечении, полученном ими в медицинских учреждениях РФ, пользователи сайта по достоинству оценили очень быстро. В базе портала за несколько лет деятельности опубликована информация о более 34 тыс. государственных и частных клиник из разных регионов РФ, 473 тыс. ведущих специалистов различных медицинских направлений.Найти самую необходимую информацию о враче и клинике, записаться на бесплатный прием агрегатор помогает пациентам всего в несколько кликов. Востребованность ресурса и его популярность основаны на реальности сведений, размещаемых на портале «ПроДокторов» (https://prodoctorov.ru/), их объективности и правдивости: каждый отзыв проходит тщательную модерацию, а действительную картину качества медицинских услуг в стране отражает прозрачная рейтинговая система.