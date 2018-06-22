22 июня 2018 08:21 ПЯТНИЦА
Новости
20:03 | 21 июня
Шинный комплекс КАМА TYRES подвёл итоги участия в международной выставке The Tire Cologne 2018
19:54 | 21 июня
«Балтика 0» стала лауреатом премии «Superior Taste Award»
19:50 | 21 июня
Крупнейший агрегатор «ПроДокторов» отмечает рекорд количества отзывов пациентов
16:51 | 21 июня
Саратовцев приглашают в Липки на очередной литературный вечер
15:56 | 21 июня
Подростки из Рыбушки прошли квест по Правилам дорожного движения
15:20 | 21 июня
OFD RU упрощает для малого бизнеса переход на новый порядок использования ККТ
15:03 | 21 июня
Саратовские выпускники сдали ЕГЭ по физике и литературе
13:50 | 21 июня
Илья Захаров стал серебряным призером чемпионата России
13:43 | 21 июня
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12:43 | 21 июня
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Крупнейший агрегатор «ПроДокторов» отмечает рекорд количества отзывов пациентов

Новости
На своем портале крупнейший в России медицинский агрегатор «ПроДокторов» собрал более 900 тысяч достоверных отзывов пациентов.

Крупнейший агрегатор «ПроДокторов» отмечает рекорд количества отзывов пациентов

В развитии ресурса достигнутый рекорд можно считать важной вехой, поскольку каждый месяц услугами сайта пользуется примерно 5 200 000 пациентов и медработников.
Свою деятельность уникальный проект ProDoctorov.ru начал в апреле 2011 года. Возможность не только узнавать впечатления пациентов о работе, профессионализме врачей и качестве медицинских услуг, оказываемых в конкретной клинике, но и самим делиться мнениями о лечении, полученном ими в медицинских учреждениях РФ, пользователи сайта по достоинству оценили очень быстро. В базе портала за несколько лет деятельности опубликована информация о более 34 тыс. государственных и частных клиник из разных регионов РФ, 473 тыс. ведущих специалистов различных медицинских направлений.
Найти самую необходимую информацию о враче и клинике, записаться на бесплатный прием агрегатор помогает пациентам всего в несколько кликов. Востребованность ресурса и его популярность основаны на реальности сведений, размещаемых на портале «ПроДокторов» (https://prodoctorov.ru/), их объективности и правдивости: каждый отзыв проходит тщательную модерацию, а действительную картину качества медицинских услуг в стране отражает прозрачная рейтинговая система.
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