Гендиректор ИНК выступила в Московской школе управления «Сколково»
19 июня генеральный директор Иркутской нефтяной компании Марина Седых выступила в Московской школе управления «Сколково» с лекцией о soft-инструментах в сфере управления крупной компанией «Закон приумножения энергии». На примере ИНК она, в частности, рассказала, как определить место компании в эволюционной цепи, как сочетать скорость реформ и роста, найти единую цель для людей и бизнеса. В числе слушателей были студенты школы, эксперты, представители нефтегазовых компаний и отраслевых объединений.
Лекция генерального директора ИНК была посвящена методам преодоления управленческого кризиса, причинами которого стали высокие темпы роста объемов производства, взрывной рост численности, несоответствие управленческих технологий на различных уровнях масштабу бизнеса. Следствиями, по мнению Марины Седых, стали излишняя бюрократизация процессов, рост временных и материальных издержек, нарушение параметров реализуемых производственных проектов.
Одновременно с классическим подходом к совершенствованию бизнес-процессов, предполагающим привлечение известных консалтинговых структур и внедрение лучших практик, ИНК идет и своим – особым - путем. По словам руководителя компании, речь идет о подобии agile-методики, только в сфере нефтегазодобычи (изначально этот термин означал гибкую методологию разработки программного обеспечения, предполагающую использование небольших горизонтальных команд и комбинированной системы управления проектами).
Сегодня ИНК значительно продвинулась в сфере разработки и практической реализации неклассических методик в сфере управления. Основные составляющие большого проекта – построение системы управления персоналом в соответствии с коллегиально разработанными и принятыми ценностями компании, развитие структуры горизонтальных команд, отвечающих за конкретные направления деятельности (в частности, за развитие культуры безопасности на объектах компании), создание условий для генерации, сбора, экспертизы и внедрения предложений сотрудников, направленных на улучшение производственных и управленческих процессов. ИНК создала и внедрила инновационный веб-ресурс «ИНК-Идея», систематизирующий и упрощающий работу с конструктивными идеями, авторами которых являются сотрудники компании.
Таким образом ИНК намерена сформировать продуктивную среду, позволяющую в полной мере реализовать интеллектуальный потенциал сотрудников, искренне разделяющих общие принципы корпоративной философии.
Марина Седых отметила, что компания уже несколько лет находится в постоянном поиске таких методов и решений. К слову, все представленные наработки являются собственным практическим опытом ИНК, не повторяя дословно теоретические разработки в сфере менеджмента.
Выступление руководителя и совладельца ИНК вызвало большой интерес у публики. Общение с аудиторией продолжалось ещё полтора часа после выступления. Эволюция команды ИНК, крупные проекты компании, инновационные решения, будущее российского нефтегазового бизнеса - этим темам были посвящены многочисленные вопросы присутствующих.
В завершении состоялась автограф-сессия: Марина Седых подписала более 60 книг «Нефть: большая игра для маленькой компании». Небольшой тираж привезли в Сколково в день лекции. Книга об истории ИНК теперь находится и в библиотеке школы.
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ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) является одним из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Иркутская нефтяная компания и аффилированные с ней юридические лица (группа компаний ИНК) занимаются геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на месторождениях и лицензионных участках недр в Восточной Сибири – в Иркутской области и Республики Саха (Якутия).