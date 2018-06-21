OFD RU упрощает для малого бизнеса переход на новый порядок использования ККТ
21 июня, Москва. Оператор фискальных данных OFD.RU запустил специальное предложение для малого бизнеса. До 1 августа 2018 года организации и индивидуальные предприниматели (ИП), использующие единый налог на вмененный доход и ИП, использующие патентную систему налогообложения получили возможность бесплатно пользоваться услугой передачи фискальных данных в ФНС для одной и более касс даже при нулевом балансе.
Акция действует с 10 мая только для касс, ранее не зарегистрированных в OFD.RU. При этом предприниматель может уже быть клиентом OFD.RU и продолжать пользоваться услугой передачи фискальных данных для ранее подключенных ККТ.
Для участия в акции новым клиентам OFD.RU необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте OFD.RU, приняв условия оферты. После этого поставить кассу на учёт в ФНС и пробить отчет о регистрации (или перерегистрации, если касса передавала чеки через другой ОФД), установив на кассе настройки, указанные в личном кабинете (ИНН ОФД: 7841465198, адрес сервера: gate.ofd.ru, порт сервера: 4000). Чтобы принять участие в акции, действующим клиентам OFD.RU необходимо проделать те же самые действия, кроме регистрации в личном кабинете.
С 1 августа тарификация услуги передачи фискальных данных начнет осуществляется по тарифам OFD.RU.
«В текущем году на новый порядок использования касс переходит практически весь российский малый бизнес, оказывающий услуги населению. Чтобы упростить для него этот процесс, а также предоставить возможность заранее изучить весь функционал OFD.RU, мы запустили акцию во всех регионах России», - отметил директор OFD.RU Антон Румянцев.
Более подробную информацию об акции можно получить на официальном сайте https://ofd.ru, по телефону единого контактного центра 8 800 550 99 11 (звонок бесплатный), а также по электронной почте feedback@ofd.ru.
Сервис OFD.RU позволяет бизнесу в режиме «Одного окна» получать различные услуги, необходимые для выполнения требований Федерального закона № 54-ФЗ «О применении ККТ», а также избежать штрафов за его неисполнение. С помощью решений OFD.RU предприниматель в режиме 24/7 в любом регионе России через дружелюбный, интуитивно-понятный интерфейс личного кабинета клиента может бесплатно зарегистрировать, перерегистрировать, снять с учета кассу в ФНС, подключить кассу к оператору фискальных данных, настроить отправку чеков по SMS или на электронную почту покупателей, забрендировать электронные чеки, а при необходимости взять в аренду кассу для интернет-магазина с полным техническим обслуживанием. Возможности личного кабинета OFD.RU позволяют просматривать список зарегистрированных касс с их основными параметрами, отображением информации о состоянии касс и их работе: по смене, чекам и фискальным документам, отслеживать все операции по кассам, количеству переданных чеков, а также выгрузкой данных. Кроме того, OFD.RU - единственный оператор фискальных данных, который предоставляет возможность бесшовной смены ОФД. Это позволяет подключить кассу к OFD.RU параллельно с действующим оператором фискальных данных, чтобы на практике воспользоваться и оценить сервисы компании, а затем легко и просто стать ее клиентом.
Справка об OFD.RU
OFD.RU входит в ТОП-5 крупнейших операторов фискальных данных по количеству обслуживаемых касс. Занимается обработкой, хранением и передачей чеков от онлайн-касс в Федеральную налоговую службу, а также предоставлением удобных сервисов, которые упрощают бизнесу соблюдение Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Поддерживает работу со всеми моделями касс и фискальных накопителей в утвержденных Приказом ФНС версиях форматов 1.0, 1.05, 1.1, а также обладает максимальным среди ОФД 3-м классом защищенности фискальных данных, соответствующим требованиям ФНС и ФСТЭК России. Клиентами оператора являются более 40 тысяч компаний по всей России.