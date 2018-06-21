Подростки из Рыбушки прошли квест по Правилам дорожного движения
Мероприятие для школьников организовали инспекторы ГИБДД МО МВД «Саратовский» совместно с региональным отделением общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников».
По информации пресс-службы регионального управления МВД, юные участники дорожного движения разделились на пять команд, каждая из которых получила маршрутный лист. На интерактивных станциях ребята преодолевали различные препятствия - отгадывали загадки, решали ребусы, собирали позлы в виде дорожных знакав, участвовали в увлекательных эстафетах и разбирали различные дорожные ситуации.
В ходе мероприятия госавтоинспекторы напомнили подросткам о правилах использования светоотражающих элементов.
В завершении мероприятия полицейские вручили участникам почетные грамоты и сладкие подарки.