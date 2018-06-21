Саратовские выпускники сдали ЕГЭ по физике и литературе
20 июня завершилось проведение ЕГЭ-2018 в основные сроки, с 22 июня по 2 июля основной период ЕГЭ продолжат резервные дни для сдачи всех предметов.
По информации министерства образования области, в нашем регионе были задействованы 50 пунктов проведения экзаменов. Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали 2807 человек, по литературе - 625 человек.
Ход экзаменов в регионах контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение и использовалась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.
Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 5 июля.