Илья Захаров стал серебряным призером чемпионата России
Соревнования сильнейших прыгунов в воду страны проходят в эти дни в Пензе.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, в состязаниях принимают участие более 120 спортсменов из 11 регионов, в том числе и спортсмены Саратовского областного центра спортивной подготовки: заслуженный мастер спорта, Олимпийский чемпион Илья Захаров, мастера спорта Алексей Жевак, Андрей Богданов, Алексей Лазарев, Артем Шпанов, спортсмен ШВСМ и воспитанник СШОР по водным видам спорта, мастер спорта Аркадий Айдаров.
20 июня Илья Захаров завоевал серебро в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина. Артем Шпанов в этом же виде программы занял восьмое место, Аркадий Айдаров – 10-е.
Завтра, 22 июня, Илье и его товарищам по команде предстоит выступить в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.
В министерстве отметили, что турнир является отборочным этапом к чемпионату Европы по водным видам спорта, который пройдет в г. Глазго (Великобритания) с 2 по 12 августа.