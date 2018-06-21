Житель Ровного отсидит 9,5 лет за убийство супруги

просмотров: 98

По информации следственного управления региона, 1 марта днем в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела женщины 1986 года рождения в доме по месту проживания. На нем имелись признаки насильственной смерти.Следствием и судом установлено, что в тот же день между потерпевшей и ее супругом на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес ей множественные удары ножом в грудь, шею и туловище. От полученных ранений женщина скончалась на месте, а злоумышленник сообщил о произошедшем соседям и родственникам, а также прибывшим сотрудникам правоохранительных органов.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.