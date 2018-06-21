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Более 3 тысяч человек прошли осмотр медиками в рамках проекта "Маршруты здоровья"

Новости / Здоровье


Проект реализуется по инициативе губернатора региона Валерия Радаева.

По информации министерства здравоохранения области, всего было сформировано три мобильные бригады для проведения скрининга состояния здоровья взрослого и детского населения. В их числе специалисты узкого профиля – офтальмолог, кардиолог, эндокринолог, ортопед, невролог и др. В состав «Поезда здоровья» вошли мобильные диагностический комплекс и центр здоровья.

В рамках проекта специалистами проведены акции в 9 районах области: Романовском, Краснокутском, Самойловском, Краснопартизанском, Энгельсском, Ртищевском, Перелюбском, Аркадакском и Екатериновском.

Врачами-специалистами проведено 3458 консультаций, в том числе детям – 1114. Проведено более 2000 инструментальных диагностик.

В ходе акции студенты Балашовского медицинского училища, которые проводят информационно-пропагандистские мероприятия по вопросам здорового образа жизни.

В Минздраве пообещали, что работа мобильных бригад в рамках реализации проекта «Маршруты здоровья» будет продолжена.