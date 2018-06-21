Из-за работ энергетиков будет остановлено движение троллейбусов N4 и 15
Проводимые ограничения необходимы для оперативного завершения работ на центральной улице города.
Как сообщает пресс-служба Саратовского филиала "Т Плюс", в связи с подключением нового объекта строительства к системе теплоснабжения по ул. Чернышевского с вечера пятницы, 22 июня, с 20.00 до 10.00 23 июня также будет приостановлено движение троллейбусов N4 и 15. Также закрыто сквозное движение транспорта по данной улице. Объезд будет осуществляться по ул. Дегтярной.
- Проводимые ограничения необходимы для оперативного завершения работ на центральной улице города, - пояснили в компании. - Для минимизирования автомобильных пробок они запланированы в вечерние и ночные часы.