21 июня 2018 22:04 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:03 | 21 июня
Шинный комплекс КАМА TYRES подвёл итоги участия в международной выставке The Tire Cologne 2018
19:54 | 21 июня
«Балтика 0» стала лауреатом премии «Superior Taste Award»
19:50 | 21 июня
Крупнейший агрегатор «ПроДокторов» отмечает рекорд количества отзывов пациентов
19:43 | 21 июня
OFD RU упрощает для малого бизнеса переход на новый порядок использования ККТ
16:51 | 21 июня
Саратовцев приглашают в Липки на очередной литературный вечер
15:56 | 21 июня
Подростки из Рыбушки прошли квест по Правилам дорожного движения
15:20 | 21 июня
OFD RU упрощает для малого бизнеса переход на новый порядок использования ККТ
15:03 | 21 июня
Саратовские выпускники сдали ЕГЭ по физике и литературе
13:50 | 21 июня
Илья Захаров стал серебряным призером чемпионата России
13:43 | 21 июня
Гендиректор ИНК выступила в Московской школе управления «Сколково»
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Молодежь зажжет свечи в память о выпускниках 1941 года

Новости


Сегодня в Парке Победы на Соколовой горе состоится городская молодежная патриотическая акция «Выпускники 2018 года – выпускникам рокового 1941 года», приуроченная ко Дню памяти и скорби.

По информации городского комитета по образованию, вмероприятии традиционно принимают участие более 1500 человек: выпускники 11-х классов школ и педагоги, а также ветераны войны и труженики тыла, выпускники школ 1940-х годов, представители руководства города, области, общественных организаций.

В
программе мероприятия - митинг-реквием и возложение цветов и лампад к монументу «Журавли».

В творческой программе митинга-реквиема выступят воспитанники детских творческих коллективов муниципальных образовательных учреждений.