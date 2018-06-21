Молодежь зажжет свечи в память о выпускниках 1941 года
Сегодня в Парке Победы на Соколовой горе состоится городская молодежная патриотическая акция «Выпускники 2018 года – выпускникам рокового 1941 года», приуроченная ко Дню памяти и скорби.
По информации городского комитета по образованию, вмероприятии традиционно принимают участие более 1500 человек: выпускники 11-х классов школ и педагоги, а также ветераны войны и труженики тыла, выпускники школ 1940-х годов, представители руководства города, области, общественных организаций.
В
программе мероприятия - митинг-реквием и возложение цветов и лампад к монументу «Журавли».
В творческой программе митинга-реквиема выступят воспитанники детских творческих коллективов муниципальных образовательных учреждений.