Саратовцев предупреждают о грозе и шквалистом усилении ветра

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По данным Саратовского гидрометцентра, в ближайшие сутки местами по области и в Саратове ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление северо-западного ветра, порывы 15-20 м/с.В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности. В частности, рекомендуется убрать вещи с балконов и лоджий, выходя из дома, закрыть окна, отключить электроприборы.Если во время непогоды вы оказались на улице необходимо укрыться в помещении, держаться подальше от рекламных щитов, ветхих или опасно свисающих конструкций, запрещается находиться вблизи линий электропередач. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных.