1 июля открывается охота на степного сурка

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Как рассказали в комитете охотничьего хозяйства, до 2012 года сурок находился в Красной книге Саратовской области, его популяция была почти полностью уничтожена. Во второй половине прошлого века были приняты меры охраны, в первую очередь по расселению сурка для увеличения его численности.Охота на сурка после вводимого запрета открылась в 2015 году. Для поддержания численности популяции были введены нормы допустимой добычи сурка одним охотником за сезон охоты, утверждены параметры охоты на это животное.В 2018 году в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства принято решение о проведении государственного учета степного сурка на всей территории области. Отмечается, настоящее время состояние популяции степного сурка на территории региона стабильное, однако в последние годы наблюдается незначительное уменьшение его численности, так в 2017 году количество сурков оценивалось в 31560 особей.Проведение учета сурка завершится 20 июня, по результатам которого будет определена максимально возможная добыча.Сезон охоты на сурка в области откроется с 1 июля и продлится по 31 августа.