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29-летний мужчина погиб во время строительных работ

Новости / ЧП


По данному факту проводится доследственная проверка.

ЧП произошло на территории Саратовского района. По информации СУ СКР региона, 19 июня двое мужчин проводили на территории частного домовладении строительные работы. Предположительно, при управлении бетононасосом 47-летним работником произошло соприкосновение стрелы от специальной техники с линией электропередачи, в результате чего транспортное средство загорелось.

Водителю удалось покинуть кабину бетононасоса. Его 29-летний напарник предпринял попытку заглушить двигатель и был поражен током. В результате этого он скончался на месте. Второй пострадавший с ожогами тела госпитализирован в лечебное учреждение.

- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. В рамках проверки следователями будет изучен характер трудовых отношений работников, дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за контроль по соблюдению техники безопасности, - отмечает пресс-служба следственного управления.