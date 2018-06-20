В Саратове пройдут всероссийские соревнования по триатлону
С 22 по 24 июня на Набережной Космонавтов состоится этап Кубка России – спринт среди мужчин и женщин, этап Кубка ФТР среди юниоров и юниорок 18-19 лет, юношей и девушек 15-17 лет, 13-14 лет, а также Кубок Саратовской области по триатлону.
По информации министерства молодежной политики и сорта области, по итогам соревнований будут сформированы составы сборных команд России среди мужчин и женщин для участия в смешанной эстафете на чемпионате Европы, а также среди юношей и девушек 2001-2003 г.р. для участия в первенстве Европы, в Европейском отборе для участия в Юношеских Олимпийских играх 2018 года.
В соревнованиях планируется участие более 350 спортсменов из 22 регионов Российской Федерации. Саратовскую область на данных соревнованиях будут представлять около 120 спортсменов.