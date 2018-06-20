В области состоятся патриотические акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»

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По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, во всех районах будут зажжены поминальные свечи, возложены цветы к обелискам и памятникам, установленным в честь павших защитников Отечества, пройдут митинги.В областном центре в этот день в парке Победы в 3.30 начнется торжественное мероприятие. Его участниками станут военнослужащие Пограничного управления ФСБ РФ по Саратовской и Самарской областям, сотрудники МЧС, Национальной гвардии, кадеты, юнармейцы, члены военно-патриотических объединений, казаки, члены ветеранских, военно-патриотических объединений, представители Общественной палаты и другие. Они пройдут по парку колонной с копией Знамени Победы.Участники мероприятия у мемориала выставят лампадки со свечами в виде словосочетания «Мы помним 41-45». Состоятся возложения цветов к памятникам на Соколовой горе и в других районах Саратова.