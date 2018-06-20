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Из-за работ энергетиков перекрыты две улицы

Новости / Новости ЖКХ


Движение по перекрытым участкам планируется возобновить 21 июня.

По информации пресс-службы Саратовского филиала "Т Плюс", с 19 июня для проведения земляных работ закрыто движение на ул. Чапаева, между ул. Посадского и Зарубина.

Полное завершение ремонтно-восстановительных работ на данном участке планируется 21 июня (включительно).

Кроме того, сегодня, 20 июня, с 10.00 для ремонта на подземных коммуникациях закрыто движение на ул. Симбирцева, между ул. Белоглинская и Шелковичная.

Завершить работы планируется до 10.00 21 июня.

Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства и призывают автомобилистов изменить маршрут в данной части города.