Несколько улиц Саратова на день останутся без воды
Будут проводиться работы по подключению вновь построенных водопроводов к существующим коммуникациям.
В связи с этим с 07.00 до 20.00 21 июня будет произведено плановое отключение водоводов d500 мм по ул. Астраханская, ул. Шелковичная. Таким образом будет прекращено холодное водоснабжение некоторых абонентам Фрунзенского и Октябрьского районов.
В частности, без воды останутся абоненты части домов на ул. Хользунова, Рабочая, Белоглинская, Шелковичная, Астраханская, Пугачева и других.