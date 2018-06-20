В Вольске в третий раз пройдет Фестиваль ухи
В этом году он состоится 7 июля.
По информации организаторов, команды (от 1 до 10 человек) из разных муниципальных районов будут соревноваться в приготовлении ухи по своему рецепту. Участие в мероприятии бесплатное. Количество команд и возраст участников не ограничены.
В рамках Фестиваля состоится экскурсионный Тур выходного дня «Фестиваль ухи на Волге», в котором смогут принять участие как организованные экскурсионные группы, так и любой желающий самостоятельно.
Гостей праздника ждут волжская рыбалка, гастрономическое изобилие, сувениры, арт-объекты, песни, игры, народный фольклор и море положительных эмоций.