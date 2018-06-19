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Саратовские выпускники сдали ЕГЭ по биологии и иеостранным языкам

Новости


18 июня в Саратовской области работали 38 пунктов проведения экзаменов.


По информации министерства образования области, заявления на участие в экзамене по биологии подали 2096 человек, на участие в письменном экзамене по иностранному языку 707 человек. Из них 668 изъявили желание сдавать английский язык, 28 человек – немецкий язык и 11 выпускников выбрали французский для сдачи французский язык.

Ход экзаменов в регионах контролируют общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах ведется видеонаблюдение и используются технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.

Свои результаты участники экзамена по биологии узнают не позднее 4 июля, участники ЕГЭ по иностранному языку – не позднее 5 июля.

- Напоминаю участникам ЕГЭ о необходимости соблюдать порядок проведения ЕГЭ. В пункты проведения экзаменов запрещено приносить справочные материалы, аудио-, фото- и видеоаппаратуру, устройства связи. За нарушение порядка проведения экзаменов участник ЕГЭ будет удален из аудитории без права пересдачи в текущем году. Уверена, что ребята хорошо подготовились к экзаменам и сдадут ЕГЭ на высокие баллы, - отметила министр образования Саратовской области Ирина Седова.