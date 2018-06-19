На стадионе "Локомотив" покажут очередной матч сборной России
Посмотреть игру приглашают всех желающих.
Напомним, что сегодня в Санкт-Петербурге в групповом этапе чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 состоится игра российской сборной и Египта (21.00 Мск).
По информации министерства молодежной политики и спорта области, трансляция игры национальной команды будет осуществляться на стадионе «Локомотив».
Для размещения зрителей определены следующие места: легкоатлетический сектор у южной трибуны; часть западной трибуны (до vip-ложи); беговая дорожка вдоль западной трибуны (до vip-ложи).
В целях предотвращения массовых беспорядков и обеспечения безопасности болельщиков на территории стадиона на протяжении трансляции матчей будет организовано дежурство сотрудников МВД, МЧС и скорой медицинской помощи.
Кроме того, порядок на трибунах стадиона будут обеспечивать волонтеры Регионального центра «Молодежь плюс».