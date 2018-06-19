В "Липках" отметили 150-летие Максима Горького
В субботу, 16 июня, в читальном зале сада состоялся литературно-музыкальный вечер «Заложник своей судьбы. Максим Горький».
Как сообщает пресс-служба Центральной библиотечной системы города, открыла вечер руководитель Саратовского Рубцовского центра Любовь Чиркова, отметившая особый вклад писателя в развитии русской литературы XX века.
О жизни и творчестве Максима Горького, духовно-нравственном содержании его произведений рассказал член Рубцовского центра Владимир Андреев.
Активными участниками вечера стали Наталья Тремасова, Валентина Тутукова, Валентина Новоселова, Яков Волков, Галина Рязанова и другие. В их исполнении прозвучали стихи и отрывки из произведений Максима Горького.
Проникновенно прочитала на вечере романтико-философскую поэму «Человек» Людмила Белецкая, которой удалось ярко передать мысли Горького о высоком назначении человека-творца.
Бард Мария Колина исполнила песню «Орел поднимается в небо».
Впечатляющим фрагментом вечера стало прослушивание записи любимых песен Максима Горького в исполнении Федора Шаляпина.
Для посетителей была подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Горький - это эпоха».