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Саратов готовится к летней универсиаде аграрных вузов России

Новости / Спорт / АПК


С 7 по 14 июля в нашем городе пройдут финальные соревнования седьмой летней Универсиады высших учебных заведений министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Программа Универсиады включает соревнования по 8 видам спорта: баскетбол, волейбол, дартс, греко-римская борьба, вольная борьба, пауэрлифтинг, летний полиатлон, легкая атлетика.


Главным судьей соревнований станет заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийский игр, председатель совета РОО «Саратовская областная Федерация гребли на байдарках и каноэ» Сергей Улегин.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 1700 человек из 54 вузов страны и 48 субъектов России.

Торжественная церемония открытия состоится 9 июля в 19.00 в театре юного зрителя им. Киселева. Об этом сообщает министерство молодежной политики и спорта области.