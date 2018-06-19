На двух участках проспекта 50 лет Октября ограничат парковку
Там будут проводиться ремонтные работы.
По информации городского комитета дорожного хозяйства, с 19 июня по 19 июля по просп. им. 50 лет Октября будет ограничена остановка и стоянка автотранспорта на участке дороги от ул. Вишневой до ул. им. Дубовикова, а также на участке дороги от ул. Технической до Делового тупика (заводская сторона).
Исключение составят аварийно-технические службы, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.