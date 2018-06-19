5-летняя девочка утонула в водоеме под Энгельсом

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По информации следственного управления регион, информация об обнаружении в реке на территории Энгельсского района тела ребенка поступила вчера вечером.Предположительно, малышка находилась вместе с матерью и ее сожителем на территории одного из островов. В какой-то момент девочка пропала из поля зрения взрослых, родственники вместе с отдыхающими отправились на ее поиски и спустя некоторое время обнаружили ее в воде без признаков жизни.В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, изучаются условия жизни и воспитания ребенка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.Следственное управление по Саратовской области обращает внимание родителей и всех членов семей, в которых есть дети, на недопустимость оставления несовершеннолетних без внимания и присмотра во время купания в водоемах или бассейнах, а также игр в непосредственной близости от них.