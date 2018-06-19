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«Биглион» предоставляет возможность проверить свою интуицию на ЧМ-2018

Новости / Спорт
Чемпионат мира по футболу стартовал - и вокруг возможных исходов матчей выросла целая игровая индустрия.

«Биглион» предоставляет возможность проверить свою интуицию на ЧМ-2018

Устраиваются конкурсы, делаются прогнозы, кипят страсти. Но не все фанаты футбола азартны настолько, чтобы рисковать ради выигрыша собственными средствами. И это очень разумно.

Информация именно для таких рациональных болельщиков: на результатах матчей вполне можно выиграть и без вложения средств и даже совершенно без риска.

Возможность с пользой применять свои предсказательные способности и получать подарки за верно угаданные исходы игр есть на "Биглион". Каждому, кто угадает победителей текущего дня, достанется приз номиналом от 1000 рублей и больше в виде промокода на покупку скидочных купонов. С каждым этапом чемпионата номинал промокода будет увеличиваться на тысячу рублей, пока не достигнет 5000 рублей к финалу.

Прямо сейчас и в течение всего группового этапа и 1/8 финала можно выиграть 1000 рублей за каждый угаданный матч. Это значит, что если в день проходит, например, три матча, и вы угадали исход всех трех, то ваш приз - промокоды на 3000 рублей. Чтобы принять участие в акции, нужно зайти по ссылке и отдать голос нажатием на флаг команды, на которую вы возлагаете надежды, или выбрать "ничья". Затем нажимайте на оранжевую кнопку "Проголосовать" и вводите адрес своей электронной почты. В случае выигрыша подарок придет на указанный вами адрес.

В настоящее время на сайте действуют порядка 1650 акций с купонами, дающими скидки 50-90% на товары и услуги самых разных категорий и направлений.
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