16 российских театров покажут спектакли в Балашове
С 25 июня по 3 июля в городе на Хопре пройдет II межрегиональный фестиваль «Театральное Прихоперье», посвященный 100-летнему юбилею Балашовского драматического театра.
Как сообщает министерство культуры региона, как и в прошлом году в масштабном культурном форуме примут участие ведущие столичные коллективы. В их числе Государственный театр наций, Государственный академический Большой театр России, МХТ им. А.П. Чехова, Московский губернский театр (художественный руководитель С.Безруков), молодежный экспериментальный театр Московского государственного института культуры. «Мастерская Н.Л.Скорика».
В программу фестиваля включены выступления театров территорий Прихоперья: Пензенского областного драматического театра им.А.В.Луначарского, Тамбовского драматического театра, Борисоглебского драматического театра им.Н.Г.Чернышевского, Волгоградского музыкально – драматического казачьего театра.
В Балашове также выступят и ведущие саратовские театры. Среди них Саратовский академический театр оперы и балета, Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А.Слонова, Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева, Саратовский областной театр оперетты, Саратовский театр кукол «Теремок».
Всего программе фестиваля 17 спектаклей.
Украсит фестивальную афишу творческая встреча с известным артистом театра и кино Антоном Хабаровым.