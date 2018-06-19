19 июня 2018 23:48 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 19 июня
Саратовские выпускники сдали ЕГЭ по биологии и иеостранным языкам
17:17 | 19 июня
На стадионе "Локомотив" покажут очередной матч сборной России
16:23 | 19 июня
В "Липках" отметили 150-летие Максима Горького
15:30 | 19 июня
Саратов готовится к летней универсиаде аграрных вузов России
14:38 | 19 июня
На двух участках проспекта 50 лет Октября ограничат парковку
13:50 | 19 июня
5-летняя девочка утонула в водоеме под Энгельсом
12:42 | 19 июня
16 российских театров покажут спектакли в Балашове
11:30 | 19 июня
Жителя Калининского района обвиняют в убийстве односельчанина
11:11 | 19 июня
«Биглион» предоставляет возможность проверить свою интуицию на ЧМ-2018
10:21 | 19 июня
В областном центре пройдет Фестиваль пляжных видов спорта
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

16 российских театров покажут спектакли в Балашове

Новости / Культура


С 25 июня по 3 июля в городе на Хопре пройдет II межрегиональный фестиваль «Театральное Прихоперье», посвященный 100-летнему юбилею Балашовского драматического театра.

Как сообщает министерство культуры региона, как и в прошлом году в масштабном культурном форуме примут участие ведущие столичные коллективы. В их числе Государственный театр наций, Государственный академический Большой театр России, МХТ им. А.П. Чехова, Московский губернский театр (художественный руководитель С.Безруков), молодежный экспериментальный театр Московского государственного института культуры. «Мастерская Н.Л.Скорика».


В программу фестиваля включены выступления театров территорий Прихоперья: Пензенского областного драматического театра им.А.В.Луначарского, Тамбовского драматического театра, Борисоглебского драматического театра им.Н.Г.Чернышевского, Волгоградского музыкально – драматического казачьего театра.

В Балашове также выступят и ведущие саратовские театры. Среди них Саратовский академический театр оперы и балета, Саратовский государственный академический театр драмы имени И.А.Слонова, Саратовский академический театр юного зрителя им.Ю.П.Киселева, Саратовский областной театр оперетты, Саратовский театр кукол «Теремок».

Всего программе фестиваля 17 спектаклей.

Украсит фестивальную афишу творческая встреча с известным артистом театра и кино Антоном Хабаровым.