Жителя Калининского района обвиняют в убийстве односельчанина

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в тот день 31-летний потерпевший распивал спиртное в компании односельчан у дома 66-летнего мужчины, который недавно переехал в одно из сел Калининского района из города Энгельса. В процессе распития компания стала обсуждать одного из местных жителей. Хозяин также принимал в беседе участие.Потерпевший, полагая, что новосел не может рассуждать о жизни указанного человека, сделал ему замечание в грубой форме. На этой почве между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого старший из оппонентов нанес младшему сначала удар по голову обухом топора, а затем ножом в грудь. В тот же вечер от полученного ранения потерпевший скончался в лечебном учреждении."Стоит отметить, что злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против здоровья человека и собственности.В настоящее время он дал признательные показания, раскаялся в содеянном. Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщает пресс-служба следственного управления.