19 июня 2018 23:48 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 19 июня
Саратовские выпускники сдали ЕГЭ по биологии и иеостранным языкам
17:17 | 19 июня
На стадионе "Локомотив" покажут очередной матч сборной России
16:23 | 19 июня
В "Липках" отметили 150-летие Максима Горького
15:30 | 19 июня
Саратов готовится к летней универсиаде аграрных вузов России
14:38 | 19 июня
На двух участках проспекта 50 лет Октября ограничат парковку
13:50 | 19 июня
5-летняя девочка утонула в водоеме под Энгельсом
12:42 | 19 июня
16 российских театров покажут спектакли в Балашове
11:30 | 19 июня
Жителя Калининского района обвиняют в убийстве односельчанина
11:11 | 19 июня
«Биглион» предоставляет возможность проверить свою интуицию на ЧМ-2018
10:21 | 19 июня
В областном центре пройдет Фестиваль пляжных видов спорта
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В областном центре пройдет Фестиваль пляжных видов спорта

Новости


Он пройдет в субботу, 23 июня, в Центре пляжных видов спорта на Большой Затонской.

По информации МБУ «Городской молодежный центр», саратовцы смогут попробовать свои силы в таких видах спорта, как пляжный футбол, волейбол, футволей (вид спорта, сочетающий в себе пляжный футбол и волейбол) и бадминтон.

Для участия в Фестивале пляжных видов спорта любой желающий может собрать свою команду и предварительно зарегистрироваться в официальной группе «ГМЦ» ВКонтакте.

По итогам спортивных состязаний участники получат призы от партнеров «ГМЦ».