В областном центре пройдет Фестиваль пляжных видов спорта
Он пройдет в субботу, 23 июня, в Центре пляжных видов спорта на Большой Затонской.
По информации МБУ «Городской молодежный центр», саратовцы смогут попробовать свои силы в таких видах спорта, как пляжный футбол, волейбол, футволей (вид спорта, сочетающий в себе пляжный футбол и волейбол) и бадминтон.
Для участия в Фестивале пляжных видов спорта любой желающий может собрать свою команду и предварительно зарегистрироваться в официальной группе «ГМЦ» ВКонтакте.
По итогам спортивных состязаний участники получат призы от партнеров «ГМЦ».