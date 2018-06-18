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На музыкальных каналах РФ появился новый клип ЮрКисса на песню «Лишь она»

Новости / Общество
Состоялась премьера нового клипа известного исполнителя ЮрКисса на песню «Лишь она».

На музыкальных каналах РФ появился новый клип ЮрКисса на песню «Лишь она»

ЮрКисс заинтриговал своих поклонников, устроив в видео настоящий кастинг невест, в котором приняли участие более 50 девушек.

По замыслу режиссера, красавицы пытались завоевать сердце певца, но стать самой завидной невестой посчастливилось лишь одной, и выбор ЮрКисса оказался непредсказуемым. Съемки видеоклипа состоялись в «Москва Сити», причем длились почти сутки без перерыва. Съемочной группе в какой-то момент пришлось даже на время отключить систему безопасности делового центра и немного повздорить с представителями правоохранительных органов, а также поменять в процессе несколько локаций. В результате получился очень яркий и красивый клип, который уже появился на музыкальных каналах страны и набирает популярность.

Интересно, что вначале в интернете разошелся вирусный ролик с танцующими под песню «Лишь она» детьми. Количество его просмотров увеличивалось так быстро, что было принято решение снять официальный видеоклип.
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