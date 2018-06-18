Трудовые коллективы сдали нормы ГТО
15 июня в Балаково состоялся региональный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых организаций VI,VII,VIII,IX ступени.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, соревнования проводились по 4 дисциплинам: плавание 50 м., стрельба из пневматической винтовки, бег 2000м, 3000м.
В фестивале приняли участие 14 команд и 95 человек.
В общекомандном зачете победителями стали:
I место – АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция»;
II место – Балаковский филиал ЗАО «ФосАгро АГ»;
III место – ПАО «Саратовский НПЗ».