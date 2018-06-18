В Городском доме культуры национального творчества состоится отчетный концерт
В четверг, 21 июня, в 17.00 выступят коллектив современного эстрадного танца «Жемчужина» и хореографическая студия «Капитошка» под руководством Анны Аксеновой.
По информации городского управления по культуре, оба коллектива являются лауреатами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов. В репертуаре танцы разной жанровой направленности от современного, эстрадного, классического до народного танца.
Гостей ждет не просто концертная программа танцевальных коллективов, а захватывающее праздничное действо, в котором будет исполнено 23 хореографических композиций, из которых 8 - премьерных.