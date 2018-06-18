Балаковские полицейские спасли тонущего мужчину
Герои будут отмечены руководством.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области, вовремя дежурства нарядом полиции в составе старшего сержанта полиции Евгения Ларина и старшего сержанта полиции Василия Никитина был замечен гражданин, тонущий в водоеме рядом с маршрутом патрулирования. Мужчина громко звал на помощь.
Евгений Ларин прыгнул в воду, доплыл до утопающего и вытащил его на берег. В последствии пострадавшей 1980 года рождения был незамедлительно передан сотрудникам скорой помощи.
Руководством МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области принято решение о поощрении Евгения Ларина за самоотверженный поступок и спасение утопающего.