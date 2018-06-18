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Балаковские полицейские спасли тонущего мужчину

Новости / ЧП


Герои будут отмечены руководством.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области, вовремя дежурства нарядом полиции в составе старшего сержанта полиции Евгения Ларина и старшего сержанта полиции Василия Никитина был замечен гражданин, тонущий в водоеме рядом с маршрутом патрулирования. Мужчина громко звал на помощь.

Евгений Ларин прыгнул в воду, доплыл до утопающего и вытащил его на берег. В последствии пострадавшей 1980 года рождения был незамедлительно передан сотрудникам скорой помощи.

Руководством МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области принято решение о поощрении Евгения Ларина за самоотверженный поступок и спасение утопающего.