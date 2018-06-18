В Саратове прошел грандиозный праздник духовой музыки
17 июня мероприятие уже в третий раз прошло в нашем городе.
По информации министерства культуры области, вечером по Театральной площади под марши духовых оркестров прошел парад поколений - свое мастерство показали три ступени музыкального образования – школа, училище и профессионалы.
Открыл праздник сводный детский духовой оркестр. Под старинный марш «Триумф Победителей» он исполнил дефиле в центе площади в сопровождении сводного театрального коллектива творческой школы «Волжская радуга».
Продолжил торжественное дефиле сводный студенческий оркестр, в состав которого вошли духовые коллективы областного колледжа искусств, филиалов колледжа в городах Маркс, Вольск, Балашов и СГК имени Л.В. Собинова. Коллектив выступил в сопровождении студентов хореографического отделения Саратовского областного колледжа искусств.
Далее на площади показали свое мастерство профессионалы - концертный оркестр духовых инструментов «Волга-бэнд», народный коллектив - юношеский оркестр «Золотые трубы» ДК «Мелиоратор» Энгельсского муниципального района.
Плац-концерт исполнил военный оркестр Вольского военного института материального обеспечения. Военную тему продолжили военный оркестр 631-ого регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии и военный оркестр Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации.
По Театральной площади также прошли гости из города Сызрань - образцовый детский казачий духовой оркестр.
Состоялось выступление оркестр «Волга бэнд». На ударной установке - юное дарование нашей области, победительница телевизионного конкурса «Синяя птица» - Екатерина Филимонова.
Также в празднике духовой музыки приняли участие духовой оркестр «Возрождение» имени Юрия Перфилова (Аткарский район), Калининский духовой оркестр.
Самым главным номером праздника духовой музыки стало яркое выступление сводного оркестра Саратовской области.
Праздник духовой музыки продолжился на открытых площадках Саратова.