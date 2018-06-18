18 июня 2018 00:07 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:39 | 18 июня
Трудовые коллективы сдали нормы ГТО
16:45 | 18 июня
В Городском доме культуры национального творчества состоится отчетный концерт
15:52 | 18 июня
Балаковские полицейские спасли тонущего мужчину
15:34 | 18 июня
На музыкальных каналах РФ появился новый клип ЮрКисса на песню «Лишь она»
15:01 | 18 июня
В Саратове прошел грандиозный праздник духовой музыки
13:55 | 18 июня
Около полутора тысяч семей получают выплаты на первенца
12:48 | 18 июня
Более 25 тысяч человек приняли участие в "Сабантуе"
11:30 | 18 июня
При пожаре в Красноармейске погиб мужчина
10:11 | 18 июня
Саратов примет этап Чемпиона России по пляжному футболу
09:00 | 18 июня
Балакове в пятый раз прошёл фестиваль клубники
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Более 25 тысяч человек приняли участие в "Сабантуе"

Новости


Традиционный национальный праздник прошел в субботу, 16 июня, в селе Усть-Курдюм.

В двадцать седьмом по счету праздновании «Сабантуя» приняли участие члены правительства области, депутаты областной и городской дум, представители администрации Саратова, национально-культурные и общественные организации, делегации из муниципальных районов области, а также представители Республики Башкортостан.

По информации пресс-службы администрации Саратова, областной центр представил на празднике собственную юрту, развлекательную программу и угощения для гостей мероприятия.

Организаторами мероприятия была подготовлена разнообразная концертная программа, в которой приняли участие творческие коллективы Саратова и области, а также Республики Башкортостан.

По окончании официальной части почетные гости побывали на спортивной площадке, где проводились соревнования по национальной борьбе на поясах «Куреш», понаблюдали за смельчаками, пожелавшими взобраться на праздничный столб, проследовали по ряду палаток от разных муниципальных районов области, где их ждали выступления национальных коллективов, знакомство с народными промыслами, угощение блюдами национальной кухни, традиционными татарскими и башкирскими сладостями.