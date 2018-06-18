Более 25 тысяч человек приняли участие в "Сабантуе"

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В двадцать седьмом по счету праздновании «Сабантуя» приняли участие члены правительства области, депутаты областной и городской дум, представители администрации Саратова, национально-культурные и общественные организации, делегации из муниципальных районов области, а также представители Республики Башкортостан.По информации пресс-службы администрации Саратова, областной центр представил на празднике собственную юрту, развлекательную программу и угощения для гостей мероприятия.Организаторами мероприятия была подготовлена разнообразная концертная программа, в которой приняли участие творческие коллективы Саратова и области, а также Республики Башкортостан.По окончании официальной части почетные гости побывали на спортивной площадке, где проводились соревнования по национальной борьбе на поясах «Куреш», понаблюдали за смельчаками, пожелавшими взобраться на праздничный столб, проследовали по ряду палаток от разных муниципальных районов области, где их ждали выступления национальных коллективов, знакомство с народными промыслами, угощение блюдами национальной кухни, традиционными татарскими и башкирскими сладостями.