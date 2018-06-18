18 июня 2018 00:07 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:39 | 18 июня
Трудовые коллективы сдали нормы ГТО
16:45 | 18 июня
В Городском доме культуры национального творчества состоится отчетный концерт
15:52 | 18 июня
Балаковские полицейские спасли тонущего мужчину
15:34 | 18 июня
На музыкальных каналах РФ появился новый клип ЮрКисса на песню «Лишь она»
15:01 | 18 июня
В Саратове прошел грандиозный праздник духовой музыки
13:55 | 18 июня
Около полутора тысяч семей получают выплаты на первенца
12:48 | 18 июня
Более 25 тысяч человек приняли участие в "Сабантуе"
11:30 | 18 июня
При пожаре в Красноармейске погиб мужчина
10:11 | 18 июня
Саратов примет этап Чемпиона России по пляжному футболу
09:00 | 18 июня
Балакове в пятый раз прошёл фестиваль клубники
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

При пожаре в Красноармейске погиб мужчина

Новости / ЧП


По данному факту проводится доследственная проверка.

Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, 17 июня рано утром в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении после тушения пожара в частном домовладении по улице Молодежной города Красноармейска тела хозяина жилища 1955 года рождения.

Со слов соседей, мужчина проживал один, злоупотреблял спиртными напитками. Следствие не исключает, что возгорание могло произойти ввиду неосторожного обращения с огнем при курении.

- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба следственного управления.