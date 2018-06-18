При пожаре в Красноармейске погиб мужчина
По данному факту проводится доследственная проверка.
Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, 17 июня рано утром в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении после тушения пожара в частном домовладении по улице Молодежной города Красноармейска тела хозяина жилища 1955 года рождения.
Со слов соседей, мужчина проживал один, злоупотреблял спиртными напитками. Следствие не исключает, что возгорание могло произойти ввиду неосторожного обращения с огнем при курении.
- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба следственного управления.