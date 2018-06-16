16 июня 2018 03:33 СУББОТА
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Стратегию «Норд Капитал» включили в топ-20 рейтинга инвестфондов Barclay Hedge

Новости


Стали известны результаты престижного рейтинга Barclay Hedge, в котором оценивалась деятельность мировых инвестиционных фондов за первый квартал текущего года. В ТОП-20 рейтинга была включена инвестиционная стратегия «NC3816», разработанная российской компанией «Норд Капитал». В списке лучших она заняла 15-е место по доходности в категории «Трейдеры с диверсифицированным портфелем». По итогам первого квартала этого года результат работы NC3816 был зафиксирован на уровне 13,95% (в долларах США). Об этом пишет ТАСС.

В ИК «Норд Капитал» действует надежная система риск-менеджмента, состоящая из семи уровней. На автоматическую проверку уходит менее двадцати мкс. Также риск-менеджерами компании осуществляется контроль над работой системы все время, что длится торговая сессия.

Своим комментарием к событию поделился Михаил Ханов (управляющий директор ИК «Норд-Капитал»). По его словам, компания высоко оценивает признание со стороны Barclay Hedge. Дело в том, что в первом квартале 2018-го года (особенно в феврале) на мировых фондовых рынках была большая волатильность, что привело к убыткам у большинства мировых хедж-фондов. Однако «Норд-Капитал» в феврале продемонстрировал доходность портфеля в +8%.