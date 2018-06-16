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Юные саратовские кадеты поучаствовали в военно-патриотической эстафете

Новости
Юные саратовские кадеты поучаствовали в военно-патриотической эстафете

Вчера в лагере Саратовской юношеской автошколы «Орленок» города Маркса прошла военно-патриотическая эстафета «Орлы России», в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России и 30 годовщине проведения спецоперации по выводу советских войск из Афганистана.

Мероприятие было организовано министерством образования области при содействии Саратовского областного отделения «Боевое Братство».

Участниками стали учащиеся 5-7 классов саратовских кадетских школ.

Команды соревновались в силе и ловкости на 4 этапах: строевой смотр, командная эстафета «Диверсант», прохождение «заминированного участка» и конкурс «Письмо солдату Великой Отечественной войны».

Ребята показали хорошие навыки в обращении с оружием, отличную физическую подготовку, знание военной истории Отечества.

Победителем военно-патриотической эстафеты «Орлы России» стала команда «Лидеры» Саратовской кадетской школы № 2 им. В.В. Талалихина, - сообщает пресс-служба регионального министерства образования.