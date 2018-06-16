Из-за праздника выпускников изменится схема движения общественного транспорта

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Напомним, что в период проведения областного праздника выпускников «Роза ветров – 2018» будут введены ограничения движения и парковки транспортных средств на центральных улицах города. В связи с этим МКУ «Транспортное управление» подготовило схемы объезда перекрытых участков.Так, в период времени с 00:00 23.06.2018 до 06:00 24.06.2018 можно будет проехать по улице Московской на участке дороги от улицы Соборной до улицы Вольской.При полном закрытии движения автобусы маршрутов:№ 2 «Д» будут осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Чапаева – ул. Кутякова – ул. Радищева и далее по схеме движения в обоих направлениях;№ 3 (в направлении «Театральной площади») будут осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Московская – ул. Чапаева – ул. Кутякова – ул. Радищева и далее по схеме движения, (в направлении ж/д вокзала) будут осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Радищева – ул. Кутякова – ул. Вольская – ул. Московская и далее по схеме движения;№ 11 (в направлении «Музейной площади») будут осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Московская – ул. Чапаева – ул. Кутякова – ул. Челюскинцев – ул. Некрасова – ул. Московская и далее по схеме, (в направлении пос. «Солнечного») будут осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Московская – ул. Соборная – ул. Челюскинцев – ул. Кутякова – ул. Вольская – ул. Московская и далее по схеме движения;№ 33 (в направлении «Музейной площади») будут осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Московская – ул. Чапаева – ул. Кутякова – ул. Челюскинцев – ул. Некрасова – ул. Московская и далее по схеме движения; (в направлении ул. Технической) будут осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Московская – ул. Соборная – ул. Челюскинцев – ул. Кутякова и далее по схеме движения.- № 97 (в направлении «Крытого рынка») будут осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Радищева – ул. Челюскинцев – ул. Некрасова – проезд Котовского – ул. Соборная – ул. Соборная площадь – ул. Радищева – ул. Советская – ул. Чапаева – ул. Кутякова – ул. Радищева и далее по схеме движения.- по ул. Радищева на участке дороги от ул. Кутякова до ул. Театральная площадь.При полном закрытии движения автобусы маршрутов:№ 52 (в направлении проспекта Кирова (парка «Липки»)) будут осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Радищева – ул. Челюскинцев – ул. Некрасова – проезд Котовского – ул. Соборная – ул. Соборная площадь совершит разворот и далее по схеме движения;- по ул. М. Горького на участке дороги от ул. Большой Казачей до ул. Кутякова.При полном закрытии движения автобусы маршрутов:№ 9 (в направлении ул. Московская): сократят маршрут до ул. Большая Казачья;№ 110 (в направлении ул. Киселева) будут осуществлять объезд по следующей схеме: ул. Горького – ул. Большая Казачья – ул. Чапаева и далее по схеме движения.Кроме того, интервал движения и режим (график) работы маршрутного транспорта, обслуживающих население на территории муниципального образования «Город Саратов» не изменялись. Маршрутный транспорт будет работать в штатном режиме, согласно утвержденным схемам и графикам движения в будние дни, а так же интервалом движения, в полном соответствии нормативным требованиям.