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В Саратовской области выявлены новые очаги АЧС

Новости / АПК
В Саратовской области выявлены новые очаги АЧС


Заболевание обнаружено в Ртищевском и Екатериновском районах.

Как сообщает управление ветеринарии правительства области, по результатам лабораторных исследований, проведенных аккредитованной лабораторией Энгельсской районной станции по борьбе с болезнями животных, выявлена ДНК возбудителя африканской чумы свиней. Геном вируса обнаружен в биоматериале двух свиней, павших в личных подсобных хозяйствах жителей сел Урусово Ртищевского и Бутурлинка Екатериновского районов.

Диагноз подтвержден контрольными исследованиями в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии Россельхозакадемии в г.Покрове (Владимирская область).

В настоящее время ветеринарная служба в очагах АЧС проводит необходимые мероприятия по предотвращению распространения инфекции. В частности, установлены границы первой угрожаемой зоны глубиной 5 км от эпизоотического очага в пределах с.Урусово, пос.Раево-Воскресенский, с.Нижнее Голицыно (Ртищевский район), с.Бутурлинка (Екатериновский район).

Границы вторых угрожаемых зон определены в пределах Ртищевского и Екатериновского районов.

На период действия карантина на въезде в указанные села установлены охранно-карантинные круглосуточные посты.

В Екатериновском и Ртищевском районах ветеринарные специалисты проводят подворные обходы с целью пересчета свинопоголовья и информирования владельцев животных о ситуации по заболеванию и порядке ликвидации вспышки АЧС. Также для проведения информационно-разъяснительной работы проведены сходы граждан.

На период карантина установлен ряд ограничений перемещения и реализации свиноводческой продукции и свиней.