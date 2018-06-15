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На бульваре Рахова будут угадывать мелодию и рисовать на асфальте

Новости
На бульваре Рахова будут угадывать мелодию и рисовать на асфальте


В субботу, 16 июня, в рамках "Городских выходных" на бульваре пройдет большая театрализованная и музыкальная программа "Вместе лучше!".

По информации пресс-службы администрации Фрунзенского района, на арт-площадке желающие могут научиться делать украшения из фетра и игрушку на палочке «Бабочка», в технике «Карандаши-фломастеры» на цветной бумаге создать ангелов, научиться делать роспись по стаканчикам под руководством мастеров декоративно-прикладного творчества и изостудии «Художник».

Ребята смогут поучаствовать в конкурсе рисунка на асфальте и угадать мелодию в музыкальном конкурсе.

С музыкальной программой для детей и подростков выступит автор и исполнитель песен Сергей Фатеев.

Для всех желающих будет работать свободный микрофон. Отдыхающие смогут продекламировать любимые произведения писателей и поэтов, а также исполнить авторские песни.

Зрители увидят выступления студий эстрадного танца «Искорки» и «Алиби», творческого коллектива «Лад», вокальной студии «Перышко» и так далее.

В районной администрации уточнили, что мероприятие состоится только при благоприятных погодных условиях.