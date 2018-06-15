15 июня 2018 17:31 ПЯТНИЦА
Новости
15:38 | 15 июня
В Саратовской области выявлены новые очаги АЧС
14:48 | 15 июня
На бульваре Рахова будут угадывать мелодию и рисовать на асфальте
13:53 | 15 июня
Изменяется расписание электрички Карамыш – Тарханы
13:00 | 15 июня
В конце июня в музее имени А.Н.Радищева состоится презентация выставки «Большой театр. Миг искусства»
11:57 | 15 июня
В минувшие сутки в регионе произошло восемь пожаров
11:04 | 15 июня
В Радищевском музее открывается персональная выставка Никаса Сафронова "Тайна света. Избранное"
09:58 | 15 июня
В Парке Победы состоялось мероприятие областного отделения «Российский Красный Крест» и региональной службы крови области
09:17 | 15 июня
В саратовских теплицах с начала года произведено 18,6 тысяч тонн овощей
18:00 | 14 июня
В Саратове состоится собрание для родителей абитуриентов
17:03 | 14 июня
В Заводском районе временно закрывается переезд
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В минувшие сутки в регионе произошло восемь пожаров

Новости


За минувшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 8 пожаров.

Вчера в 09.42 на пульт «01» Саратова поступил сигнал о загорании автомобиля «ВАЗ-21124» на улице Лопатина гора в Заводском районе. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

В шесть вечера поступило сообщение о пожаре в деревянной бане в селе Алексеевка Базарно-Карабулакского района. Площадь пожара составила 28 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.

Сегодня в 00.33 на пульт «01» поступил сигнал о загорании надворных построек в селе Липовка Озинского района. Площадь пожара составила 110 квадратных метров.