В минувшие сутки в регионе произошло восемь пожаров
За минувшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 8 пожаров.
Вчера в 09.42 на пульт «01» Саратова поступил сигнал о загорании автомобиля «ВАЗ-21124» на улице Лопатина гора в Заводском районе. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.
В шесть вечера поступило сообщение о пожаре в деревянной бане в селе Алексеевка Базарно-Карабулакского района. Площадь пожара составила 28 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.
Сегодня в 00.33 на пульт «01» поступил сигнал о загорании надворных построек в селе Липовка Озинского района. Площадь пожара составила 110 квадратных метров.