В конце июня в музее имени А.Н.Радищева состоится презентация выставки «Большой театр. Миг искусства»
29 июня, в день рождения Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева, состоится значимое для региона событие: впервые в Саратове в залах исторического здания Радищевского музея открывается уникальная выставка из собрания Музея Государственного Большого театра России «Большой театр. Миг искусства».
Данная выставка в 2016 – 2017 годах с огромным успехом прошла в Италии и Японии.
В экспозиции будут представлены афиши, фотографии, элементы бутафории, эскизы декораций, костюмы и другие экспонаты, которые позволят посетителям окунуться в историю театра, увидеть костюмы и аксессуары знаменитых исполнителей: М. Плисецкой, Е. Образцовой, В. Васильева, Г. Улановой, Н. Цискаридзе, С Захаровой; оценить работу художников: К. Коровина, К. Юона, А. Васнецова, Б. Мессерера, И. Глазунова. Выставка охватывает период с конца XIX века по настоящее время и посвящена жизни Большого театра, поставленным на его сцене выдающимся оперным и балетным спектаклям разных лет, - сообщает пресс-служба музея.